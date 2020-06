Hagen . Knapp einen Monat später als ursprünglich geplant hat am Donnerstag der Abriss des alten Gebäudes am Jägerberg 6 begonnen. Nachdem das Grundstück wieder hergerichtet ist, sollen dann zeitnah die Arbeiten für den Neubau einer zweigeschossigen Freizeiteinrichtung der Gemeinde mit Multifunktionsräumen für Vereine und Verbände starten.

