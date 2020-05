Freibadsaison in Hagen beginnt am Pfingstsamstag CC-Editor öffnen

Das Freibad in Hagen ist für die neue Saison bestens gerüstet.

Gert Westdörp

Hagen. Wasserratten in Hagen am Teutoburger Wald können sich freuen: Am Pfingstsamstag beginnt dort die Freibadsaison.