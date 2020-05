Müssen mit ihren Fahrzeugen auf die Ausfahrt im nächsten Jahr warten: Hermann Rutsch (links) und Reinhard Wittke (rechts) von den Oldtimerfreunden Hagen, die wegen Corona auch die Beteiligung an der der Ferienspaßaktion 2020 der Gemeinde abgesagt haben.

Oldtimerfreunde Hagen/Wittke

Hagen . Es war schon fast alles fertig geplant, aber dann kam Corona: Am ersten Wochenende im Juli sollte wieder die traditionelle Ausfahrt der Hagener Oldtimerfreunde stattfinden. Es wäre mittlerweile das 16. Mal gewesen, dass die Veranstaltung stattgefunden hätte. Doch in diesem Jahr bleiben die Liebhaber-Fahrzeuge in der Garage.