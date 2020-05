Hagen. Am Mittwochmittag hat Einrichtungsleiter Florian Schönhoff die Ergebnisse des vierten Corona-Großtests im St.-Anna-Stift in Hagen von Anfang der Woche bekommen. Neue Fälle bei Bewohnern und Pflegepersonal kamen nicht mehr hinzu. Trotzdem war eine getestete Person überraschend positiv.

