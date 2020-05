Schwer verletzt: Mann stürzt bei Dacharbeiten in Hagen vier Meter in die Tiefe CC-Editor öffnen

Ein 37-Jähriger ist in Hagen vier Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto)

dpa/Friso Gentsch

Hagen. Am Dienstagvormittag ist es bei Dacharbeiten in Hagen zu einem Betriebsunfall gekommen: Ein Arbeiter ist vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.