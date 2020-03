Der Hagener Campingplatz ist bis auf Weiteres geschlossen und dadurch in Schieflage geraten. Foto: Dominik Lapp

Hagen. Normalerweise hätten am Wochenende wieder zahlreiche Gäste Ruhe und Entspannung auf dem Campingplatz am Teutoburger Waldsee in Hagen gesucht. Aufgrund der Corona-Krise musste dieser jedoch bis auf Weiteres schließen.