Hagen . Während die plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie aus Hagen die Saison ohne Einschränkung beenden konnte, sieht das bei den Theaterkollegen vom MGV Sudenfeld anders aus. Drei von neun Aufführungen haben wegen des Coronavirus abgesagt werden müssen – ein erheblicher finanzieller Verlust.

