Kreisel in Natrup-Hagen erneut ein Sanierungsfall

Kleiner Krater: Am Kreisel in Natrup-Hagen platzt der Asphalt auf. Schnelle Abhilfe ist nicht zu erwarten. Foto: Gert Westdörp

Hagen. Am Kreisel in Natrup-Hagen, wo die L89 und die L97 aufeinandertreffen, gibt es größerer Risse im Straßenbelag – gerade einmal knapp fünf Jahre, nachdem der Bereich erneuert worden ist. Warum die dringend notwendige Sanierung wohl kein Gewährleistungsfall ist und erst im kommenden Jahr in Angriff genommen wird.