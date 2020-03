Hagen . Ab Montag, 16. März, bleiben nicht nur Schulen und Kitas in Hagen geschlossen. Wie die Badbetreiberin Bäder und Wasser GmbH (BWG) mitteilt, wird auch das Hallenbad dann mindestens zwei Wochen nicht mehr geöffnet haben.

