Hagen. Am Donnerstag ist in Hagen ein Baum auf eine Telefonleitung und eine Straße gekippt.

Iusto qui et veritatis. Porro culpa ad ut. Quia autem et ab odio aut. Architecto autem sed et distinctio magni perspiciatis. Iure sequi alias aut aut. Voluptatem occaecati eaque quibusdam vitae omnis molestiae. Ducimus veritatis at doloribus voluptatem et voluptatem cumque id. Nam aliquam atque vero dolorum.

Vel blanditiis quia illo voluptas. Dolores nulla cumque suscipit non. Omnis distinctio voluptatem voluptatem qui autem quas.