Hagen. Auch in Hagen finden viele Veranstaltungen wegen des Coronavirus nicht statt, unter anderen der Tag der offenen Tür der Oberschule, das Fest der Jugendmusikschule und der Mitte April geplante "Genießermarkt" mit verkaufsoffenem Sonntag. Für viele noch einschneidender: Auch Horses & Dreams fällt aus.

Ist die "Erregung größer als der Erreger", wie kürzlich die Einschätzung zum Coronavirus bei einem Termin im Kreishaus lautete? Die Diskussion, welche Schutzmaßnahmen gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus sinnvoll sind und welche größeren öffentlichen Veranstaltungen abgesagt werden müssen, beschäftigt auch die Verantwortlichen im Rathaus der Kirschgemeinde.

Von der Nachrichtenlage überholt

Wie schnell sich die Situation ändert, belegt das Beispiel Horses & Dreams meets Japan. Noch am Donnerstagvormittag hieß es, dass Anfang der kommenden Woche entschieden werde, ob das Großevent mit bis zu 70.000 Besuchern stattfindet. Phoebe Rohn, Pressesprecherin des Hof Kasselmann, sagte: "Dann wird es von uns ein offizielles Statement geben." Ihre Einschätzung: Eine Verschiebung des Events dürfte wegen des vorgegebenen internationalen Turnierkalenders eher schwierig sein.

Doch bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Stadt und Landkreis Osnabrück wurde das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern konkretisiert: Es gilt für die nächsten drei Monate, und damit auch für das vom 22. bis 26. April geplante Horses & Dreams.

Weitere Absagen

Schon die vorherige Entscheidung des Landes, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern erst einmal unbefristet zu untersagen, hatte für Hagen Konsequenzen. Der am Freitagnachmittag an der Oberschule vorgesehene "Tag der offenen Tür", um insbesondere Viertklässlern und deren Eltern über die Schulangebote im fünften Jahrgang zu informieren, wurde gecancelt. Schulleiter Simon Borgers: "Wir haben, nachdem bekannt geworden ist, dass es einen ersten Covid-19-Fall in der Gemeinde gibt, sofort diese Entscheidung getroffen."

Am folgenden Wochenende, 21./22. März, sind gleich mehrere Termine betroffen. Neben der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr ist auch das Fest der Jugendmusikschule von der Gemeinde abgesagt worden. Eine Woche später wird es auch kein Konzert der Hagener Musikkapelle geben.

Hagens Ordnungsamtsleiter Ralf Zumstrull sagt, es gebe keinerlei Grund zu Panik, sondern es sei verantwortungsvolles Handeln gefragt. Zumstrull selbst befindet sich derzeit in vorsorglicher häuslicher Absonderung, bis das Ergebnis eines Coronavirus-Tests vorliegt. Dem Test hatte er sich unterzogen, da es am Sonntag einen Kontakt mit dem an Covid-19 erkrankten Bürgermeister Peter Gausmann gab.

Veranstaltungen, bei denen die Gemeinde an der Regie beteiligt ist, werden deshalb bis Ende April abgesagt. Dies betrifft Mitte April neben dem Genießermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag auch das Frühlingsfest der Landjugend Sudenfeld.

Musikfestival

Auch wenn das am Donnerstag niemand bestätigte: Die Verfügungen des Landkreises verhindern sehr wahrscheinlich auch das am zweiten Mai-Wochenende terminierte "Internationale Musikfestival" des Musikvereins Wiesental. Beim vorerst letzten Musikfestival waren allein 1800 Musiker und Folkloregruppen aus acht Ländern zu Gast.