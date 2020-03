Mitglieder der Musikkapelle Hagen beim Probenwochenende vor der Jugendherberge Alfsee. Foto: Musikkapelle

Hagen. Was dem Spitzensportler das Trainingslager, ist dem Hagener Hobbymusiker das Probenwochenende. Zur intensiven Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert trafen sich nun die Musikanten der Musikkapelle Hagen in der Jugendherberge Alfsee in Rieste.