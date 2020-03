Gänsehautmomente verspricht die Band "Joga Club" für ihr Konzert in Hagen. Foto: Markus Korte

Hagen. Vor zehn Jahren haben sich fünf Musiker in Hagen erstmals zum Musikmachen in einem Keller eingeschlossen. Entstanden ist daraus die Indie-Pop-Band „Joga Club“, die jetzt, zehn Jahre und zahlreiche Konzert später, ihr mittlerweile viertes Studioalbum herausbringt. Präsentiert wird die neue Scheibe bei einem Release-Konzert am 21. März um 20 Uhr bei Stock in Hagen.