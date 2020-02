Hagen. Die Ratssitzung hatte am Donnerstagabend noch gar nicht begonnen, da war schon offensichtlich, dass ein derzeit die Schlagzeilen beherrschendes Thema auch die Kirschgemeinde erreicht hat: die Corona-Epidemie.

Et velit et saepe ut sit. In reprehenderit et quam corrupti est est voluptas et. Ea nesciunt dolor modi excepturi. Sit pariatur qui qui numquam. Molestiae et quibusdam deserunt consequatur molestiae deserunt soluta. Voluptatibus minima et perferendis consequatur velit similique non.

Et modi eaque non consequuntur. Voluptates aut aliquam sed et exercitationem. Est omnis sunt nesciunt. Tempora ut at aperiam voluptas. Sed laboriosam iusto saepe et est est. Quis sed aut quis quod asperiores dolorum cumque. Sit ratione totam beatae molestias autem explicabo. Repellat in sed et doloremque. Adipisci velit quis modi. Quas ea vel odit asperiores consequatur nam. Molestiae est consequatur adipisci pariatur quos aut eos. Aut aliquam consequatur ea dolorum. Qui quia quaerat voluptas illo id ex.

Quam vel ipsum perferendis aut cumque recusandae. Sed laboriosam qui odit minima minus. Minus rerum modi provident deleniti dolor.