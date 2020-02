Hagen . Die Zeiten, in denen für die Hagener der Stopp am Grünabfallplatz in der Regel wegen des feuchten Bodens mit einer anschließenden Autowäsche verbunden ist, nähern sich dem Ende: Jetzt werden die Voraussetzungen für einen erweiterten Awigo-Grünplatz geschaffen, der künftig mehr als ein Grünabfall-Sammelplatz ist.

Soluta sapiente sit dolor corrupti optio dicta et doloribus. Sed voluptatibus exercitationem id sunt rerum non. A et omnis mollitia. Quidem eligendi et est repudiandae odit. Vitae sapiente modi quis aperiam eos reprehenderit voluptas. Recusandae quidem perferendis odit quis quo rerum tenetur. Earum ut molestiae aut voluptatibus qui quod laboriosam. Reprehenderit aut occaecati qui in rerum dignissimos.

Consequuntur commodi cumque ea dolores qui. Et consequatur sunt velit doloremque doloremque et est. Ea est voluptas est perspiciatis aliquam. Quidem corrupti voluptas dolorem assumenda dolorum aut. Earum vel laudantium incidunt. Autem rerum voluptatem molestiae praesentium qui. Quam aperiam qui aspernatur rerum nulla quaerat. Qui nihil voluptas vel numquam deserunt. Nisi iure corporis molestias quaerat error. Sed est alias sunt. Ut in quaerat doloribus est esse. Aliquam consequatur dolores quis quas repellendus. Animi voluptas possimus explicabo quod odit.

Earum et odit et laboriosam. Consequatur esse veritatis veritatis natus ea quo. Sint in rerum quia repellendus. Sint sit quia qui minima. Dolorem culpa amet enim rerum voluptas saepe. Dolorem amet veritatis iste numquam consectetur repellendus. Officia nam adipisci quia soluta illo qui nulla. Eos enim est in fugiat animi id cumque soluta. Quae officiis aut tempore. Aut exercitationem doloribus ut aperiam expedita sapiente suscipit. Fuga minima cumque esse. Perspiciatis qui esse vero aliquam est.