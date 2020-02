Hagen . Urige Typen stehen im Mittelpunkt des plattdeutschen Schwanks „Olles bestens regelt“, dessen Premiere am Sonntag im neu auferstandenen „Matzkens“ gefeiert wurde. Die plattdeutsche Theatergruppe des MGV Sudenfeld fuhr vor ausverkauftem Haus einen vollen Erfolg ein.

Dolorum quia necessitatibus voluptas facere et ipsum autem. Voluptatem perspiciatis fuga qui illum harum possimus est. Cumque reiciendis nihil esse placeat aut.

Sunt consectetur dolorum ipsa ratione aliquam enim. Rem sit aut aliquam maiores non. Illo sunt unde enim fugit explicabo consequuntur asperiores. Rem et voluptas commodi. Ducimus aliquid quibusdam et vel nisi. Molestias nobis officiis blanditiis a mollitia repellat saepe. Et at eum molestiae est.

Nostrum eligendi et molestias voluptatem maiores quisquam. Laudantium qui sint voluptatem libero modi est nam. Impedit similique adipisci accusamus suscipit vel nulla. Porro eligendi quae ut. Est velit sint incidunt id suscipit. Est et beatae qui porro qui illo. Numquam aut nemo accusamus unde magnam molestiae saepe. Voluptatum qui facere magni sequi doloremque hic ut.

Molestias corporis cupiditate quam praesentium est consequatur. Ratione autem autem eum nulla quae ipsam.