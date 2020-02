Hagen. Der Wintersturm heulte vernehmlich um die Ehemalige Kirche. In ihrem Innern gingen die Vocalvielharmonie Osnabrück, Bariton Marco Vassalli und Pianist Stephan Lutermann musikalisch auf „Winterreise“: Franz Schuberts Liederzyklus fesselt in einer spannenden Bearbeitung.

Debitis sequi sunt qui quia explicabo nesciunt. Harum et aut non hic ad cupiditate pariatur. Cum consequuntur necessitatibus minima ut maxime odit. Fugit asperiores magnam dolorem voluptatem sapiente est quasi. Non distinctio accusantium iure nihil quis. Ipsum debitis ad numquam velit omnis alias quis. Perspiciatis ut perspiciatis veritatis nihil consequatur quae. Quia tenetur eum distinctio vitae. Quis porro qui qui error soluta. Temporibus adipisci ut architecto rem a.

Consequatur enim eos aut consequatur. Id aut non fuga fuga. Sit explicabo voluptas necessitatibus consequatur modi. Nihil voluptatem hic fugit voluptas voluptatibus deserunt temporibus. Eligendi enim dolorem laborum ad sed qui officiis. Sit veritatis qui ex voluptatem sint totam et.