Was Entertainer Jörg Knör beim Auftritt in Hagen vorhat

Mit großem Bühnenaufbau kommt Entertainer Jörg Knör nach Hagen. Foto: Christoph Hardt

Hagen. Das Jahr 2019 beglückte Entertainer Jörg Knör gleich mit zwei runden Zahlen. Der Bambi-Preisträger feierte nämlich nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern auch 40 Jahre Showkarriere. Dazu liefert er jetzt mit seiner „Jahr-100-Show“ ein spezielles Jubiläumsprogramm, mit dem er am 14. Februar in der Sporthalle St. Martin in Hagen gastiert. Im Interview verrät er ein paar Details.