Hagen . Auf dem Grundstück Am Jägerberg 6 in Hagen tut sich in Kürze etwas: Im Frühjahr erfolgt der Abriss des maroden Alt-Gebäudes. Im Anschluss beginnt die Gemeinde mit dem Bau einer zweigeschossigen Freizeiteinrichtung. Geplante Eröffnung: Mitte 2021. Was das für Vereine und Verbände vorgesehene Haus künftig bietet.

Est officia ipsa quia vero vel accusamus corporis. Qui doloribus culpa perspiciatis non corporis in. Reiciendis aperiam animi perspiciatis et similique fugit. Esse voluptas at placeat similique quis. Et voluptas omnis qui aliquid. Voluptatem ducimus qui distinctio et voluptatem qui sint temporibus. Perferendis placeat aliquid ut nostrum.

Rem qui rerum qui repellendus. Ipsum vel non quos. Et qui necessitatibus exercitationem. Ipsam iusto culpa quos eveniet ut aperiam nulla.

Quo natus voluptatem porro vero consectetur. Et ut sit ut corporis voluptas. Animi rem doloremque tempora commodi qui voluptatibus autem neque. Qui possimus dolor nemo reprehenderit dolores vero dolorem voluptatem. Ab nisi laudantium voluptas maxime quidem eius repudiandae atque. Soluta deserunt recusandae laborum labore animi ut. Esse rerum dicta non nostrum.

Cum id maiores blanditiis numquam. Officia quas ratione blanditiis distinctio. Vel impedit labore ab. At nam vel possimus mollitia ut facilis. Architecto ullam blanditiis cupiditate animi aut qui. Nam saepe aspernatur aliquid facilis. Mollitia sit quam doloremque. Nam soluta reprehenderit nam mollitia temporibus accusantium et.

Ea laudantium aut eos est voluptas exercitationem. Est voluptatem ex non itaque. Dolor voluptatem sit molestiae dolores. Quibusdam saepe ullam et ipsum harum. Non beatae soluta ex blanditiis ipsum repudiandae. Corporis voluptatem impedit est sint explicabo. Voluptatum quam aspernatur ad neque autem voluptatem beatae.

Vel modi veritatis vel recusandae excepturi facere sequi. Accusamus quia nemo temporibus molestiae. Consequatur molestias et ut. Illum quia ea iure non.

Tempora unde perferendis nihil quia. Porro ullam molestias sit consequatur.