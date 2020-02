Hagen/Hasbergen. Weil sie nach einer Operation ihrer Katze die fällige Rechnung des Tierarztes in Hagen nicht bezahlte, verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg eine 42-Jährige Frau aus Hasbergen wegen Betrugs zu einer zweimonatigen Bewährungsstrafe.

