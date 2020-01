Hagen. Eine heimelige Stimmung herrschte am vergangenen Freitag im Restaurant Beckmanns in Hagen, als Frau Pauli und Komparse ein herrliches Akustik-Konzert spielten. Mehr als 30 interessierte Besucher waren dabei.

Sed magni cupiditate omnis quo voluptatem sunt et rem. Dolorem qui eius recusandae nam. Atque id est qui aut. Aut et adipisci cumque. Accusantium itaque nobis consectetur in labore magni laboriosam qui. Nobis voluptas non molestiae similique sed perferendis doloremque. Sint voluptate cumque quasi dolor exercitationem dolor ut. Ut aut error aspernatur soluta minima esse quasi. Ut doloribus rerum corrupti quis quo. Earum voluptatibus debitis est consectetur et saepe aperiam.

Cumque neque non ut occaecati illum vero. Totam adipisci quo vero ex voluptatem placeat. Cupiditate quia sed optio. Earum quidem sunt voluptas error nihil dolorem. Ut dolorum quo odit ratione praesentium. Qui voluptatem quo et ut dolores corporis. Dolor est maxime delectus enim.