Am frühen Samstagnachmittag hatten die Mitglieder des Musikzuges Wiesental einen ansehnlichen Haufen Tannenbäume im Hof ihrer Vereinsgaststätte gestapelt. Foto: Michael Pohl

Hagen. Traditionell sammelten am Samstag die Mitglieder des Musikzuges Wiesental die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Kirschgemeinde ein. Zwar kam in diesem Jahr nicht so viele Bäume zusammen wie bisher, aber das spielte den Verantwortlichen in die Karten.