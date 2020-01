Bad Iburg/Hagen. Seit Anfang Dezember muss sich ein Hagener, der privat Musikunterricht gibt, vor dem Bad Iburger Amtsgericht wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs verantworten. Der Mann soll zwei zum Tatzeitpunkt neun- beziehungsweise zehnjährigen Kindern unter anderem jeweils Videos mit exhibitionistischen Handlungen gezeigt haben.

