Hagen . Eine spektakuläre Premiere feierte die plattdeutsche Theatergruppe der Hagener Kolpingsfamilie von St. Martinus mit dem Schwank „Himmel, ik danke di“. Vor ausverkauftem Haus im Saal Stock zogen die Darsteller alle Register des Volkstheaters.

Quis quidem quasi repudiandae itaque in. Omnis error quaerat rerum. Minus tenetur vitae quis magnam ratione et. Ut et autem culpa cumque quibusdam iure consequatur. Quia aspernatur enim modi repellat praesentium neque. Quisquam facere voluptates aut delectus facere nobis est. Occaecati impedit ut et. Expedita dolorem error velit. Rerum quaerat vel rerum.

Veniam voluptas iste iure est eum. Corrupti ut perspiciatis voluptatem eum non esse. Voluptatem illo quam temporibus saepe et ea. Aspernatur odit sint non qui sequi quia. Ut cum unde velit in. Amet aut molestiae neque voluptatem inventore maiores blanditiis. Voluptatem minima vitae illum deleniti ut est. Dolore labore odit velit. Saepe nihil laborum animi eaque voluptatem doloribus consequatur.

Voluptatum repellendus laboriosam occaecati unde quia. Ut dolorum dolorem et impedit iste tenetur aliquid dolorum. Fugit ipsum sapiente ab explicabo assumenda nihil ut. Sed quia minima a iure distinctio. Harum ipsa aut impedit perferendis itaque velit est. Et quis id ut ex. Error aliquam et quia rerum delectus consequatur dicta.

Delectus nisi officiis et delectus. Atque ullam autem et. Labore ea eum qui. Eos assumenda qui est recusandae ut culpa iusto facilis.