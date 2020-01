Hagen . Die Dorfentwicklungsplanung neigt sich dem Ende zu: Acht Monate lang haben interessierte Bürger Ideen entwickelt, die Hagen fit für die Zukunft machen sollen. Nun haben sechs Projekte Priorität – und zusätzlich haben auch Privatleute die Chance auf Fördergeld.

Das Dorfentwicklungprogramm des Landes "bietet Kommunen, Vereinen sowie Bürgern Zugang zu Fördergeldern, um Projekte im Rahmen einer strategischen Zukunftsplanung umzusetzen", heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Am Ende des Prozesses steht ein Dorfentwicklungsplan, der in Hagen in den letzten Monaten in Arbeitskreisen, einer Kinder- und Jugendbeteiligung sowie weiteren Veranstaltungen erarbeitet worden ist.

Sechs "prioritäre Projekte"

Unter den vielen Ideen, die hier zusammengekommen sind, sind sechs als "prioritäre Projekte" ausgewählt worden, die im Rahmen der Dorfentwicklung als erstes umgesetzt werden sollen: eine Kunststoff-/Tartanbahn um den Sportplatz am Schulzentrum, die Sanierung des Gustav-Görsmann-Hauses, die Verbesserung der innerörtlichen Verbindung von Obermark und Niedermark, ein Bewegungsparcours, die Erstellung eines Naturschutzkonzepts für die Dorfregion sowie eine Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Fußgänger- und Fahrradanbindung an den Bahnhof Natrup-Hagen.

Für ersten beiden Vorhaben, die Umgestaltung des Dorfplatzes Gellenbeck sowie die Kunststoff-/Tartanbahn um den Sportplatz am Schulzentrum, konnten in Abstimmung mit dem zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung bereits zum 15. September 2019 Förderanträge gestellt werden. Eine Rückmeldung, ob Hagen hier Berücksichtigung gefunden hat, steht aber noch aus.

Fördermöglichkeiten für private Vorhaben

Neben den "prioritären Projekten" werden die externen Planer von der pro-t-in GmbH und dem Büro für Landschaftsplanung, die den Dorfentwicklungs-Prozess begleiten, vor allem auch die Rahmenbedingungen für Vorhaben von Privatpersonen vorstellen. Diese können finanzielle Zuschüsse beantragen, wenn sie ein „ortsbildprägendes“ oder landwirtschaftliches Gebäude sanieren oder renovieren wollen.

Dazu müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Diese wird Richard Gertken vom Büro für Landschaftsplanung beim Dörferabend am Donnerstag, 16. Januar, näher erläutern. Voraussichtlich im Frühjahr wird der Gemeinderat den Dorfentwicklungsplan verabschieden, der anschließend noch vom Amt für regionale Landesentwicklung anerkannt werden muss.

Der Dörferabend findet am 16. Januar um 18 Uhr im Bürgerhaus Natrup-Hagen statt. Alle Interessierten sind eingeladen. Für einen Imbiss und Getränke während der Veranstaltung ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um eine kurze Anmeldung unter der E-Mail-Adresse dorfentwicklung@pro-t-in.de oder der Telefonnummer 0591/9649-4317 gebeten.