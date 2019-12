Hagen. Ja, was ist denn da im Pfarrhaus los? Im Dorf tauchen Gerüchte um nächtliche Kartenrunden auf, auch soll dort Schnaps gebrannt werden. In „Himmel, ik danke di“, dem neuen Stück der plattdeutschen Theatergruppe der Kolpingsfamilie von St. Martinus, gerät die klerikale Welt ins Wanken. Premiere ist am 12. Januar.

