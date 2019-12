Hagen. Am Kolpinggedenktag hatte die Kolpingsfamilie Gellenbeck in diesem Jahr einen besonderen Überraschungsgast: Thomas Plogmann vom Heimatverein hatte beeindruckende Luftaufnahmen mitgebracht.

Der Hagener Plogmann präsentierte im Gustav-Görsmann-Haus laut Mitteilung der Kolpingsfamilie per Beamer einzigartige Luftbilder über seine Heimat, die er bei einem Rundflug mit dem ehemaligen Hagener Bürgermeister Martin Frauenheim geschossen hatte.

Die Kolpingsfamilie Gellenbeck hatte ihre Mitglieder am Vorabend zum zweiten Advent zuvor in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Hagen-Gellenbeck eingeladen. Zusammen mit ihrem Präses Jörg Ellinger gedachte die Gemeinde in dieser Messe dem Sterbetag (4. Dezember) und Geburtstag (8. Dezember) Adolph Kolpings.

Ehrungen

Bei der Jubilarfeier ehrte Teamsprecher Werner Obermeyer verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Kolpingwerk und überreichte eine entsprechende Urkunde: Heinz Strothmann und Dieter Rahenkamp für 60 Jahre, Margret Bahl und Günter Moendt für 40 Jahre sowie Marlene und Ewald Schniederberend für 25 Jahre.