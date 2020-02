Hagen. Schnell etwas Warmes auf die Hand gibt es auf dem Wochenmarkt in Hagen bei Songül Esen. Aus ihrem orangefarbenen Verkaufswagen bietet sie Hähnchen und Pommes an.

Hähnchen auf Rädern – Songül Esen arbeitet mit Pausen bereits seit rund acht Jahren als Verkäuferin und Helferin beim Hähnchen-Prinz aus Atter. Eine Pommes auf die Hand oder eine Portion mit Gegrilltem warm zum Mitnehmen, das bietet sie an jedem Mittwoch auf den Wochenmarkt in Hagen an.

Seit rund sechs Monaten sei sie nun nach einer Unterbrechung wieder im Einsatz, erzählt Esen. Zuvor habe sie auch schon in einer Bäckerei gearbeitet, doch das Verkaufen habe sie am Imbissstand gelernt. „Schlimm ist immer die Wartezeit“, sagt sie über ihre Arbeit. Doch allzu viele Leerlaufphasen hat sie nicht. Wie an den anderen Ständen auch schlendern immer wieder Kunden zu dem orange leuchtenden Verkaufsfahrzeug. „Es ist schön, endlich wieder einen vernünftigen Markt zu haben“, sagt etwa eine Kundin, während sie sich eine Portion bestellt: „Ich komme, wenn es geht, jede Woche.“

Stolz auf das Fahrzeug

Auch die Verkäuferin aus Osnabrück fühlt sich auf dem Wochenmarkt in Hagen sichtlich wohl. „Die Leute sind so nett, ich kenne viele auch schon länger“, sagt Esen. Umso zufriedener sei sie, wenn sie auch das ein oder andere Hähnchen über den Tresen reichen könne. Zehn bis zwanzig Stück verkaufe sie an einem normalen Tag.

Esen selbst ist als Verkäuferin nur in Hagen anzutreffen. Ein zweiter Wagen fahre von Montag bis Samstag an andere Standorte, erzählt sie. Ohnehin scheint es ihr der rollende Verkaufsstand angetan zu haben. „Der Wagen ist richtig gut und einfach zu fahren. Das schafft nicht jede Frau“, sagt die Verkäuferin stolz.