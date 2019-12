Anrührend präsentierten die kleinen Musiker und Sänger das Lied "Advent", bei dem sie mit Kerzen in den Händen vom Christkind sangen. Foto: Horst Troiza

Hagen . Das Interesse war riesengroß, weshalb das Adventskonzert der Elementarklassen der Musikschule Hagen in diesem Jahr an zwei Tagen stattfand. Am Freitag war die Ehemalige Kirche nahezu restlos gefüllt, als rund 100 Mitwirkende stimmungsvoll und zum Teil anrührend die Weihnachtszeit feierten.