Wunderbar harmonierten Todd Wolfe und Carla Olson bei ihrem Konzert in Hagen. Foto: Dominik Lapp

Hagen. Ein erstklassiges Akustik-Bluesrock-Konzert erlebten die Besucher am Donnerstagabend in der Gaststätte Stock in Hagen. Die amerikanischen Bluesrock-Legenden Carla Olson (67) und Todd Wolfe (62), die sich gerade mit ihrem neuen Album „The Hidden Hills Session“ auf Tour befinden, machten Halt in der Kirschgemeinde.