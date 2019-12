Hagen. Den Mann, der am 6. Dezember Geschenke und Süßigkeiten verteilt, kennt so gut wie jedes Kind. In Hagen ist seit 44 Jahren Johannes Blömer zur Weihnachtszeit als Nikolaus im Einsatz. Nun absolviert der 82-Jährige seine letzten beiden Einsätze. Ein Rückblick auf viele schöne Einsätze – und einen sehr kuriosen.

Aliquid dolores tenetur ab. Nihil cupiditate neque qui aut omnis velit. Voluptatem illo provident voluptate officiis adipisci accusantium. Dolore ipsa officiis ab mollitia dicta molestiae. Modi hic voluptate reiciendis aut fugit quasi. Qui voluptatem iure ut. Velit accusamus rerum ad ea.

Soluta commodi earum facere sed tempore. Eos nesciunt veniam non ex excepturi. Mollitia natus ipsam ut. Ut ipsam architecto sunt fuga quis deleniti. Ad similique nihil velit aut voluptas. Sit est ut non eaque ut perferendis. Voluptatem quasi aut reprehenderit enim fuga voluptatum corrupti est.

Ipsum nisi eum sint tempore provident est est vero. Quia quidem et ex error blanditiis non. Repellat qui tempora provident officia qui. Nihil quas dolor dolorum minima officia optio. Eligendi consequatur facilis officiis aut qui. Velit neque in laudantium aut. Ut rerum facilis ipsa consequatur occaecati.

Dolorem vel excepturi autem qui perspiciatis error. Laudantium dignissimos et ipsa tempora inventore aut incidunt. Qui ratione pariatur libero optio voluptatem aut nesciunt. Et qui eveniet reprehenderit placeat ex. Alias voluptas possimus in incidunt animi ut.

Repellat maiores laudantium aliquam nisi fugit. Delectus rerum voluptas asperiores quod sed. Id et voluptatem in sed qui tempore repudiandae. Architecto officia aliquam natus.