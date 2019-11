Hagen. Eine Suchaktion der nicht alltäglichen Art spielt sich aktuell in Hagen ab: Weil sich eine ältere Dame nicht mehr daran erinnern kann, wo sie vor drei Monaten ihr Auto abgestellt hat, schaltete sie die Polizei ein.

Konkret sucht die Polizei jetzt nach dem schwarzen Nissan Micra mit dem Kennzeichen OS-AV-834. Die Halterin, eine ältere Dame, hatte ihr Gefährt vor rund drei Monaten in Hagen abgestellt. Aus gesundheitlichen Gründen könne sie sich jedoch nicht mehr an den Abstellort erinnern, heißt es in einer Mitteilung.

Eine intensive Suche nach dem Wegen sei bislang ergebnislos verlaufen. Daher sucht die Polizei nun in der Öffentlichkeit nach Hinweisen auf das verschwundene Auto. Hinweise nehmen die Beamten in der Hagener Polizeistation unter Telefon 05401-9450 entgegen.