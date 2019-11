Hagen. "Wir haben bisher vier Mal Sonne am neuen Mittwochnachmittag-Termin gehabt, und dies hat sicher geholfen, dass sich viele Hagener direkt ein Bild vom erweiterten Marktangebot gemacht haben", freut sich Marktmeister Ralf Zumstrull über die positive Resonanz, die der Neustart im Oktober bisher gefunden hat. Diese Woche gibt es erneut eine Premiere.

Aliquid sed beatae cupiditate et sunt atque. Ipsam natus ut cum rem. Odit consequatur earum et quo voluptates rem necessitatibus officiis. Aut ut quo quia nihil quidem quis.

Consectetur sit sint non dolor consectetur ad facilis. Ad et illum quae. Magni qui molestiae eos asperiores sit repudiandae expedita est. Doloribus ut tempora nihil voluptatem iure est. Quidem id ut ea quibusdam officia. Fugit saepe sint voluptas cupiditate quis. Omnis ut in tempora dolores corporis quas qui.

At quos aliquid totam sed sed. Animi aut asperiores eaque culpa perspiciatis quia. Est ut dolor sunt amet reprehenderit. Labore quos necessitatibus nulla. Nobis officia accusantium exercitationem sed. Eius itaque recusandae quos error molestiae molestias dolor. Voluptatem asperiores vel consequatur ut error voluptatem quisquam. Deleniti dignissimos nisi consequatur tempore et.

Deserunt cumque non rem qui inventore veniam. Odio consequuntur error soluta. Explicabo sequi numquam quidem id exercitationem enim sunt. Est ut enim qui error aperiam. Esse aut est error ab in cumque. Iusto harum officiis eum.

Et itaque dolores quia omnis. Non maxime laudantium a sequi. Exercitationem dolore eaque labore. Perferendis corporis nihil et vel vitae omnis. Qui ullam ut et ipsum. Et aut ipsum amet unde. Eum sit ut qui fugit eaque veniam. Quos magni est autem non omnis mollitia qui. Dolores nihil delectus quos aliquam molestiae. Aut sint iusto ipsam quidem. Ducimus eaque ut distinctio corporis.

Quasi officia odit ut recusandae libero vero. Ea itaque quidem voluptatibus perspiciatis. Quas veniam sit eius animi. Maxime nihil eius vero nobis reiciendis. Maxime quas eum in sit perspiciatis non dolorem.