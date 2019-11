"Rock in der Region" macht Freitag wieder Station bei Stock in Hagen CC-Editor öffnen

Eine der vier Bands, die am kommenden Freitag in Hagen auf der Bühne stehen und sich für für das "Rock in der Region"-Finale am ersten Dezember-Wochenende in Osnabrück qualifizieren wollen: Metal-Vierer "LaVila". Foto: Rock in der Region/Gausmann

Hagen . Nach dem Auftakt des diesjährigen "Rock in der Region"-Wettbewerbs in Bad Essen wird die wohl "traditionsreichste Veranstaltung" der Osnabrücker Musik-Szene am Freitag in Hagen fortgesetzt. Sie ist seit Ende der 80er Jahre ein Sprungbrett für neue Bands und Projekte. Mit dabei im Saal Stock: Indie-Newcomer "CharMana", die Blues-Rocker "Hobo at the Railroadstation", das Metal-Quartett LaVila und Trio "Lilly Legit".