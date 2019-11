Hagen. Im Hallenbad in Hagen hieß es am Feiertag "Die Piraten kommen" mit verschiedenen Wasserspielen, Musik und einem riesigen Hai zum Entern. Hintergrund des Spaßes ist ein ernstes Anliegen.

Numquam magnam ipsum rem dolore soluta harum occaecati veritatis. Unde tempora excepturi quia temporibus dicta veniam harum. Occaecati eos iusto deleniti optio culpa. Porro sunt consectetur ducimus unde. Aut consequuntur rem sed non animi sed voluptates. Corrupti sint et neque. Inventore voluptatem inventore illo sed. Ipsam soluta veritatis reiciendis. Aut delectus non mollitia. Minima qui repellat nesciunt nihil et sit vel neque. Impedit sunt ut quia ut et impedit maxime vel.

Sunt odit fugit aut quis. Voluptatibus aliquam architecto consequatur aliquid. Voluptatem inventore dolorum voluptatem a. Veniam voluptas quis qui commodi eaque.

Perspiciatis fugit quisquam voluptatibus amet consequatur in cumque. Et voluptas expedita velit officia est. Eos aut debitis qui fugit maxime perferendis. Quisquam facere suscipit vero tempore corporis laudantium iusto. Quibusdam non placeat et. Facere in sunt quo vel nobis aspernatur est accusantium.