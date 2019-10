Deutsche Musikgeschichte: Die Rocker von "Fargo" feierten bei Stock in Hagen ihr 40-jähriges Bestehen. Foto: Hermann Pentermann

Hagen. Eine der besten Adressen für Rockkonzerte in der Region ist der Saal der Gaststätte Stock in Hagen. Hier geben sich teilweise sogar international erfolgreiche Acts die Klinke in die Hand. Am Donnerstagabend war der Saal nun der Veranstaltungsort für ein Krautrock-Konzert, zu dem mehr als 200 Gäste gekommen waren.