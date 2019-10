Hagener Kirmes geht jetzt ehrlich und offensiv offene Fragen an CC-Editor öffnen

Tristesse pur: Am komplett verregneten Sonntag ist vor allem für die Fahrgeschäfte und Buden kein Geschäft zu machen gewesen. Die Zeltbetreiber waren dagegen an allen drei Tagen mit den Besucherzahlen zufrieden. Foto: Fabian Meldau

Hagen . Irgendwann trifft es bekanntlich jeden! Diese Lebensweisheit trifft für Hagens Marktmeister Ralf Zumstrull in diesem Jahr auf das Wetter an den drei Kirmestagen zu: "Vor fünf Jahren, als am Montag 400 Jahre Ferkelmarkt gefeiert wurde, haben wir vier Tage Sonne und 20 Grad gehabt. Diesmal hat uns das Regen-Tief voll erwischt." Seit Gesamtbilanz fällt trotzdem positiv aus.