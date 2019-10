Münsterland-Giro rollt am Donnerstag durch Hagen CC-Editor öffnen

Der Münsterland-Giro, der am Tag der Deutschen Einheit zum 14. Mal stattfindet und das drittgrößte Radsport-Eintagesrennen in Deutschland ist, rollt in diesem Jahr erstmals durch Hagen. Fachdienstleiter Ralf Zumstrull (links) und Stefan Bartling (rechts) zählen im Rathaus zum lokalen Organisationsteam, das für einen reibungslosen Ablauf am Donnerstag sorgt. Foto: Gert Westdörp

Hagen . Die Kirmes ist gerade vorbei, da lockt am "Tag der Deutschen Einheit" das nächste Event in den Hagener Ortskern: Am Donnerstag führen sowohl das Jedermann-Rennen als auch der Profi-Kurs des diesjährigen Münsterland-Giro durch die Kirschgemeinde. Vor dem Rathaus wird deshalb ein buntes Programm mit "Rund ums Rathaus"-Wettbewerben für kleine Nachwuchsradler sowie Großleinwand und Gastro-Ständen geboten.