Hagen. Eine Sturmwarnung hat am Sonntagabend für ein vorzeitiges Ende der Hagener Kirmes gesorgt. Wie es am Montag mit dem Ferkelmarkt weitergeht, das entscheidet sich um 8 Uhr.

Nein, Marktmeister Ralf Zumstrull kann sich nicht erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist: Nach einer Sturmwarnung für die Nacht zum Montag endete die Hagener Kirmes am Sonntag ungewohnt früh um 21 Uhr: Fahrgeschäfte stellten den Betrieb ein, Buden wurden geschlossen. Und in den Zelten wurden die Gäste nicht rausgeschmissen, sondern mit dem nötigen Fingerspitzengefühl nach Haus komplementiert. Schließlich waren die Sturmböen erst für nach Mitternacht angesagt.

Und der Ferkelmarkt am Montag? Gegen 8 Uhr wolle man sich im Rathaus treffen, die Lage sondieren und dann kurzfristig entscheiden, so Zumstrull am Sonntagabend. Immerhin: Am Abend war der Marktmeister halbwegs optimistisch, dass der Ferkelmarkt pünktlich um 9 Uhr beginnen werde. Denn auch dass ein Ferkelmarkt schon mal wetterbedingt abgesagt wurde, das hat zumindest Zumstrull noch nicht erlebt.