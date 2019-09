Ferkelmarkt in Hagen startet planmäßig am Montag CC-Editor öffnen

Die Hagener trotzen dem Wetter und feiern Kirmes. Gegen 21 Uhr war dann am Sonntag aber zunächst Schluss. Foto: Andre Havergo

Hagen. Eine Sturmwarnung hat am Sonntagabend für ein vorzeitiges Ende der Hagener Kirmes gesorgt. Am Montag soll der Ferkelmarkt jedoch nach Plan ablaufen, wie Marktmeister Ralf Zumstrull am Morgen bestätigte.