In Hagen sind beim Radsport-Event mehr als 40 Freiwillige im Einsatz

Damit alles klappt, wenn Deutschlands drittgrößtes Eintages-Radrennen am 3. Oktober durch Hagen rollt, sind die Helfer im Rathaus über die Ordner-Aufgaben informiert worden. Foto: Gemeinde Hagen/Bartling

Hagen . Am "Tag der deutschen Einheit" rollt in der kommenden Woche der Giro Münsterland, Deutschlands drittgrößtes Eintages-Radrennen, durch die Kirschgemeinde. Damit dann alles reibungslos läuft, hat es jetzt im Rathaus eine Schulung für die ehrenamtlichen Helfer durch einen Fachmann vom Organisationsteam des Radsportevents mit Start und Ziel in Münster gegeben.