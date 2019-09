Freitag Präsentation der Ergebnisse der Projekt-Tage an Hagener Oberschule CC-Editor öffnen

Auch der Verpackungsmüll war Thema der Projekttage und die Schüler haben Stofftaschen verteilt. Foto: Elbers

Hagen. Fünf Jahrzehnte ist es in diesem Schuljahr her, dass der Unterrichtsbetrieb im Hagener Schulzentrum aufgenommen wurde. Das 50-Jährige wird bis Ende Oktober, wenn am Freitag, 25. Oktober, die große Jubiläumsparty ansteht, mit zahlreichen Aktionen gefeiert. Diese Woche laufen die Projekt-Tage, die unter dem Motto "Zukunft und Nachhaltigkeit" steht.