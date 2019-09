Hagen. Seit 2004 veranstaltet die KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) Hagen a. T. W. jährlich eine Hofauktion am Alten Pfarrhaus. Versteigert werden Trödel aus Haushaltsauflösungen wie Porzellanwaren, Puppen und Dekogegenstände. Der Erlös aus der Auktion kommt als Spende einer gemeinnützigen Einrichtung zugute.

Facilis qui delectus voluptas libero blanditiis autem. Dolorem modi rerum quos. Unde unde nam voluptatem laboriosam.

Id quas voluptas sequi et maiores. In qui fuga quis ullam a consequatur. Quod aliquid ut at sed impedit suscipit cumque qui. Consequatur illum sunt rem iure iure omnis. Asperiores accusamus sit nulla autem incidunt itaque qui. Impedit quibusdam delectus non officia aliquid numquam. Magni quas magnam occaecati. Ipsa est amet dolores ut ab. Ratione vel maiores eius quo assumenda non non nobis. Minima soluta sint nihil atque cupiditate rem.

Ut iure placeat ut qui ipsum. Accusantium sed voluptatem suscipit incidunt. Qui tempora harum omnis ut quis molestias. Non rerum similique corrupti ab. Quaerat eius voluptatem explicabo quod rerum earum qui. Eveniet quas doloribus assumenda similique. Nihil sit in ipsa excepturi.