Hagen . Neben weiteren Straßen wird auch die Sandstraße in Hagen im kommenden Jahr saniert. In unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum wird sie stark von Schülern genutzt. Pläne, zu deren Sicherung auf der nördlich gelegenen Seite einen Gehweg anlegen zu wollen, müssen vorerst aufgegeben werden. Anwohner wollen dafür keinen Streifen ihrer Grundstücke abgeben. Die Verwaltung will deshalb einen externen Experten ins Boot holen, erhofft sich von diesem einen Plan B.

