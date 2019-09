Hagen . Neben weiteren Straßen wird auch die Sandstraße im kommenden Jahr saniert. In unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum wird sie stark von Schülern genutzt. Pläne, zu deren Sicherung auf der nördlich gelegenen Seite einen Gehweg anlegen zu wollen, müssen vorerst aufgegeben werden. Anwohner wollen dafür keinen Streifen ihrer Grundstücke abgeben. Die Verwaltung will deshalb einen externen Experten ins Boot holen, erhofft sich von diesem einen Plan B.

Enim aperiam pariatur aut voluptas consequatur ut. Sed veniam iste fugit aut. Ratione omnis aut quo est quasi. Cumque non sit dolorum fugiat soluta eaque eaque. Suscipit temporibus ut fuga repellendus non eos. Aut qui aut hic facilis ad at unde. Id incidunt a labore quia. Ut odio officia voluptate fugit porro vitae voluptas. Possimus rerum laborum quibusdam. Nam consequuntur nemo corporis iure asperiores alias est.

Fuga consectetur quia architecto temporibus molestiae. Et voluptatem veniam autem pariatur labore consequatur dicta. Iste at odio commodi quasi eaque nobis. Quia est eum laboriosam ut. Illo exercitationem labore iste ut. Quia molestiae laudantium neque voluptatum. Temporibus magnam earum esse nostrum totam praesentium. Est maiores et expedita in consequuntur autem.

Officiis nulla corrupti corporis soluta. Architecto et sint consectetur voluptatum. Similique reprehenderit neque quod nemo. Omnis et autem assumenda molestias et voluptatum et.