Die vierte und fünfte Generation Lachmann vor dem historischen Firmen-Lkw: Leon, Thomas, Kerstin und Luana Lachmann (von links). Foto: Olaf Wienbrack

Hagen. Das offizielle 100jährige Jubiläum der Firma Lachmann hatte im Mai eine Spende von rund 3.800 Euro für den Verein zur Förderung Behinderter Menschen in Hagen eingebracht. Am Sonnabend standen bei der Jubiläumsfeier auf dem Firmengelände nun die Kunden im Mittelpunkt. Kerstin und Thomas Lachmann wollten sich mit einer großen Fahrzeugschau, Essen und Getränken sowie Musik am Abend für die Treue ihrer Kunden bedanken.