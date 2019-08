Küchenbrand in der Natruper Straße in Hagen – Ursache noch unbekannt CC-Editor öffnen

Foto: Michael Gründel

Hagen. Einsatz für die Feuerwehren in Hagen und Natrup-Hagen: In einem Mehrfamilienhaus in der Natruper Straße brach am Samstagvormittag ein Feuer aus. Menschen wurden dabei nicht verletzt.