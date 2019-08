Die Vertreter der Heimatvereine und Kommunen Hagen, Lengerich und Lienen überprüften am Wochenende Standort und Zustand des Grenzsteins. Foto: Heimatverein Hagen

Hagen. Ob der Grenzstein am „Dreiländereck“ zwischen Hagen, Lengerich und Lienen immer noch an der richtigen Stelle steht, diese Frage interessierte am vergangenen Samstag zahlreiche Heimatfreunde. Der Organisator des Grenzsteintreffens Hans-Dieter Welp vom Heimatverein Lengerich begrüßte daher gut 40 Teilnehmer zur traditionellen Grenzbegehung bei bestem Sommerwetter.