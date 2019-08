Hagen. Etwa 100 Gäste zählte das diesjährige Grillfest des Heimatvereins Hagen. Das zwanglose Treffen von Mitgliedern, Freunden und Förderern des Vereins wurde umrahmt von musikalischen Beiträgen des Singekreises und der Musikkapelle Hagen.

„Mit Musik geht alles besser“ - das Lied des Singekreises stand stellvertretend für den Charakter des Abends. Zwanglos zusammensitzen und bei Wein und anderen die Geselligkeit fördernden Getränken plaudern und einige unterhaltsame Stunden zu verleben, das bietet der Heimatverein seit Jahren seinen Mitgliedern und allen dem Verein verbundenen Bürgern an. Dazu gibt es Wurst und Steaks vom Holzkohlengrill, sowie leckere, von den Frauen des Vereins zubereitete Salate. Und ein kleines musikalisches Programm liefert dazu den passenden Rahmen

„Willkommen zum Grillfest“, hatte der Vereinsvorsitzende Antonius Thorwesten die Anwesenden zu Beginn begrüßt und einen regenfreien Abend versprochen . Das habe er „mit denen da oben“ absprechen müssen, da die gegenwärtige Wetterlage nicht frei von Überraschungen sei. Er sollte recht behalten, bis zum Ende konnte ungestört gefeiert werden. Das Fest ist, wie Thorwesten erklärte, neben der großen Wanderung am 1. Mai zum Borgberg, die zweite große Veranstaltung des Vereins unter freiem Himmel. Es ist nicht nur auf Mitglieder beschränkt. "Wir schicken niemanden weg", sagte Thorwestens Stellvertreter Martin Sandkämper. Er freute sich, dass in diesem Jahr auch einige junge Familien mit Kindern den Weg in den Garten am Alten Pfarrhaus gefunden hatten. Das Grillfest, fügte er an, diene ebenfalls der Präsentation des Vereins und seiner Aktivitäten. Zwar sei dieser mit rund 650 Mitgliedern gut aufgestellt, doch sei man jederzeit über Zuwachs glücklich.

Neben dem Singekreis unter der Leitung von Olga Dahlke, der das Grillfest mit einer ganzen Reihe von Liedern unterhielt, gab auch die Musikkapelle Hagen an diesem Tag ein Gastspiel. Unter der Führung von Frank Hülsmann steuerten die Musiker Titel wie „Über den Wolken“ und andere Musikstücke aus Pop, Schlager und Musical zur Unterhaltung bei und wurden mit Applaus belohnt.