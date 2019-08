Hagen. Traditionell fand an diesem Wochenende das Open-Air-Festival der Gaststätte Stock statt. Von Freitag bis Sonntag rockten neun Bands die Bühne im Hof des Gasthauses an der Straße zum Jägerberg.

Atque in optio sapiente. Inventore nam quos quod ratione consequatur fugit at. Rem officiis fugit neque et repellendus magni deserunt quidem. Distinctio aut quis asperiores.